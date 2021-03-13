Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для всех возрастов

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Первая отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная научным центром им. Гамалеи, одинаково эффективна для людей всех возрастов. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире программы «Соловье Live» на YouTube.

«На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом — 60 плюс, возможно, будет меньше. В силу уже того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию. Ничего похожего», — сообщил ученый.

Он отметил, что хороший иммунный ответ после инъекции фиксируется и у граждан 60 лет, и у граждан 70-80 лет. Все привитые «Спутником V» показали хорошую переносимость вакцины. По мнению Гинцбурга, российский препарат является первым в мире по качеству среди вышедших в гражданский оборот.

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