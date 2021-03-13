Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» для всех возрастов
Первая отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная научным центром им. Гамалеи, одинаково эффективна для людей всех возрастов. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в эфире программы «Соловье Live» на YouTube.
«На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом — 60 плюс, возможно, будет меньше. В силу уже того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию. Ничего похожего», — сообщил ученый.
Он отметил, что хороший иммунный ответ после инъекции фиксируется и у граждан 60 лет, и у граждан 70-80 лет. Все привитые «Спутником V» показали хорошую переносимость вакцины. По мнению Гинцбурга, российский препарат является первым в мире по качеству среди вышедших в гражданский оборот.
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