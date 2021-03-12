Попова заявила о необходимости привить от COVID-19 пожилых людей

Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции необходимо привить лиц старше 60-65 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

По ее словам, пожилые люди, почти год находившиеся на самоизоляции, являются самой неимунной частью населения. Поэтому именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать, что позволит избежать риска их заражения коронавирусом, пояснила глава Роспотребнадзора.

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