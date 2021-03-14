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Володину предложили устранить пробел о референдумах и несовершеннолетних

На региональные и местные референдумы предложили распространить федеральную норму, когда гражданам, которым 18 лет исполняется в период многодневного голосования, разрешается участвовать в плебисците
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Депутаты областной думы Томской области предложили федеральным законодателям решение проблемы с голосованием на многодневных референдумах подростков, которым в период голосования исполняется 18 лет. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Речь идет об участии в многодневном голосовании на референдуме молодых людей, которым на начало голосования все еще 17 лет, но до его окончания они достигают совершеннолетия, а следовательно, получают избирательные права.

Если референдум носит федеральный статус, то по закону молодой человек может принять в нем участие, если до конца многодневного голосования ему исполняется 18 лет. Однако для региональных или местных референдумов, которые идут несколько дней, условия участия таких граждан не определены.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Томские депутаты предложили своим коллегам из Госдумы распространить федеральную норму на референдумы, проводящиеся на региональном и муниципальном уровне.

Первый в истории России многодневный референдум состоялся с 25 июня по 1 июля 2020 года, когда граждане голосовали за поправки в Конституцию. Решение проводить плебисцит в течение нескольких дней власти объяснили стремлением уменьшить массовость мероприятия в период пандемии COVID-19.

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В июле Госдума приняла закон, разрешающий проводить выборы любого уровня в течение трех дней. После этого его подписал президент Владимир Путин. В сентябре прошлого года в 83 российских регионах прошли выборы разного уровня, которые продолжались три дня. По мнению Путина, такой подход позволил учесть мнение людей, которые раньше не всегда могли добраться до избирательного участка в течение дня.

В ноябре глава ЦИК Элла Памфилова предложила вводить дополнительные каникулы для школьников на период многодневных голосований. Большинство избирательных участков в стране расположены в школах, поэтому необходимо развести образовательный и избирательный процессы.

Автор
Михаил Котляр
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