Володину предложили устранить пробел о референдумах и несовершеннолетних

На региональные и местные референдумы предложили распространить федеральную норму, когда гражданам, которым 18 лет исполняется в период многодневного голосования, разрешается участвовать в плебисците

Фото: duma.gov.ru

Депутаты областной думы Томской области предложили федеральным законодателям решение проблемы с голосованием на многодневных референдумах подростков, которым в период голосования исполняется 18 лет. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Речь идет об участии в многодневном голосовании на референдуме молодых людей, которым на начало голосования все еще 17 лет, но до его окончания они достигают совершеннолетия, а следовательно, получают избирательные права.

Если референдум носит федеральный статус, то по закону молодой человек может принять в нем участие, если до конца многодневного голосования ему исполняется 18 лет. Однако для региональных или местных референдумов, которые идут несколько дней, условия участия таких граждан не определены.

Томские депутаты предложили своим коллегам из Госдумы распространить федеральную норму на референдумы, проводящиеся на региональном и муниципальном уровне.