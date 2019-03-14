Ракета с потерпевшим аварию экипажем стартовала с Байконура к МКС

Ракета с потерпевшим аварию экипажем стартовала с Байконура к МКС

На борту «Союза» — Алексей Овчинин и Ник Хейг. Предыдущий запуск с их участием в октябре 2018 года закончился аварией. Они приземлились в казахстанской степи на отделяемой капсуле

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На космодроме Байконур произошел запуск ракеты «Союз-ФГ», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-12». Как сообщил «Роскосмос» в Twitter, ракета стартовала в 22:14 мск.

На его борту — космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которые потерпели аварию во время предыдущего старта к МКС. Также к ним присоединилась астронавт Кристина Кук.

Первая ступень отделилась от ракеты спустя 114 секунд, вторая — спустя 287 секунд. Через 528 секунд после запуска корабль вышел на целевую орбиту.

Стыковка с космической станцией ожидается в 4:07 мск 15 марта.