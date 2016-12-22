Рогозин назвал причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» непредумышленную ошибку

Авария «Союз-ФГ», произошедшая 11 октября, стала следствием непредумышленной ошибки при сборке ракеты. Об этом заявил на пресс-конференции глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

«[В сборочном цехе] два крана, возможно, что-то не то сделали. Скорее всего, это было непредумышленно, но мы рассматриваем все версии», — сказал Рогозин. По его словам, никто из сотрудников сборочного цеха не был отстранен от работы после аварии с ракетой.

«Союз-ФГ» с российском космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом стартовала с космодрома Байконур 11 октября. На 118-й секунде полета отсоединился один из боковых блоков ракеты, что стало причиной аварии. Экипаж «Союза» привел в действие систему аварийного спасения, Овчинину и Хейгу удалось выжить.

Причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты, установила комиссия, расследовавшая инцидент. Глава «Роскосмоса» отмечал, что Американское аэрокосмическое агентство (NASA) провело независимое расследование и согласилось с доводами российской комиссии о причине падения «Союза».

Рогозин после аварии подчеркивал, что ракеты-носители «Союз-ФГ» перестанут использовать в конце 2019 года.