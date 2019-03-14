ВМС Аргентины восстановили полную картину взрыва на подлодке San Juan

Через один из клапанов в аккумулятор попала вода, и произошел взрыв, заявил аргентинский контр-адмирал. О взрыве на борту подлодки министр обороны страны говорил в конце 2018 года

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Контр-адмирал ВМС Аргентины Давид Бурден, выступая перед верхней палатой парламента страны, восстановил произошедшее на подлодке San Juan в ноябре 2017 года, передает телеканал Todo Noticias.

В момент аварии подлодка находилась на глубине 920 м. В этот момент в шноркель, устройство для забора воздуха для двигателя подлодки, попала вода. Для того чтобы она не попала на батареи или в двигатель, в трубе расположен клапан (в случае с San Juan — клапан Е19), однако он по какой-то причине не был закрыт до конца. Через него вода просочилась в аккумуляторные батареи. Затем на подлодке произошло короткое замыкание и взрыв.

По словам Бурдена, к такому заключению пришли специалисты немецкой судостроительной компании Nordseewerke Emden. Она в конце 1970-х годах построила подлодку для аргентинских ВМС.

Перед тем как отправиться в последнее плавание, подлодка была в исправном состоянии, добавил контр-адмирал.

Подлодка пропала с радаров 15 ноября 2017 года во время патрулирования в прибрежной зоне Аргентины. Поисково-спасательные работы прекратили спустя две недели. Обнаружить подлодку ВМС Аргентины смогли только через год — в середине ноября 2018 года. Она находилась в 460 км к юго-востоку от города Комодоро-Ривадавия. В поисковых работах участвовало российское исследовательское судно «Янтарь».