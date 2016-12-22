ВМС Аргентины сообщили об обнаружении исчезнувшей год назад подлодки

Подводная лодка San Juan, исчезнувшая 15 ноября 2017 года с 44 моряками на борту, обнаружена в ходе поисковой операции, которую проводила с помощью дистанционно управляемого аппарата американская компания Ocean Infinity.
Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил Аргентины, опубликованном на сайте ведомства.
Субмарина, поиски которой продолжались больше года, находится на глубина 800 метров.
Операция по спасению экипажа подлодки была официально прекращена 1 декабря 2017 года. Официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби заявил тогда, что время поиска экипажа подлодки было превышено в два раза от планируемого и в целом возможного, однако за 15 дней операции военные и спасатели из 18 стран не смогли выявить никаких следов пропавшей субмарины.