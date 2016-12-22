Судно ВМФ России прекратило поиски аргентинской подлодки San Juan

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» Военно-морского флота (ВМФ) России прекратило участие в поиске пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины San Juan, сообщает Telam со ссылкой на сестру одного из членов экипажа подлодки.

«Нам сказали, что оно отправилось в Уругвай, а затем зайдет в Буэнос-Айрес, но уже не вернется в зону поиска», — заявила Мальвина Вальехос, которая приходится сестрой моряку Селсу Оскару Вальехосу, находившемуся на борту пропавшей подлодки.

Эту информацию агентству подтвердил почетный консул России в городе Мар-дель-Плата Хорхе Кузнецов. По его словам, «Янтарь» «фактически официально завершил свое участие» по решению российского правительства.

Подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Субмарина переходила из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. На борту San Juan находились 44 человека. В последний раз местоположение подлодки было зафиксировано в 432 км от Атлантического побережья Аргентины. 23 ноября Минобороны России направило судно «Янтарь» для поиска аргентинской подлодки. В начале этого года родственники моряков аргентинской подлодки поблагодарили Россию за мероприятия по поиску субмарины.