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Аргентина рассказала о результатах обследования затонувшей подлодки
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Аргентина рассказала о результатах обследования затонувшей подлодки
Политика, 18:53
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Аргентина рассказала о результатах обследования затонувшей подлодки
Аргентинские военные рассказали о состоянии подводной лодки «Сан Хуан», которую удалось найти после года поисков. Они также объяснили, почему так долго не могли обнаружить субмарину
Фото: Victor R. Caivano / AP

В ходе пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр обороны Аргентины Оскар Агуад подтвердил факт обнаружения подводной лодки «Сан Хуан», которая исчезла около года назад, сообщает издание La Nacion. По его словам, субмарина пострадала в результате взрыва, а обломки разбросаны на площади в 100 м. Однако хотя корпус подлодки сильно деформирован, она не раскололась на части.

По словам Агуада, теперь к работе по изучению обломков должны приступить эксперты. Он признал, что в силу различных причин получить четкие снимки субмарины представляется довольно сложным делом.

Что касается судьбы погибших, то решать вопрос об извлечении останков моряков должен суд. Он также признался, что у Аргентины нет возможностей самостоятельно поднять субмарину, винт которой зарылся в дно океана, на поверхность.

Также министр рассказал, что подлодка была обнаружена на глубине 907 м. По его словам, у Аргентины нет специальных устройств, которые могли бы исследовать дно на такой глубине. Именно с этим и связан тот факт, что «Сан Хуан» искали так долго.

Дизельная подводная лодка «Сан Хуан» пропала после того, как вышла из порта Ушуая и направилась в Мар-дель-Плата. На ее борту были 44 человека. Последний раз она подавала сигнал в 432 км от Атлантического побережья Аргентины, а затем пропала. В поисковой операции принимали участие специалисты из России, США, Бразилии, Великобритании, Чили и других стран.

5 декабря прошлого года власти Аргентины официально признали весь экипаж подводной лодки погибшим.
Автор: Артем Филипенок.
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