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Минпросвещения сохранило обществознание для восьмиклассников в 2025 году

В 2025 году ученики восьмых классов продолжат изучать обществознание. Внедрение изменений, согласно которым этот предмет будут проходить только в 9–11-х классах, перенесли еще на год
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Предмет «обществознание» сохранится в школьной программе для восьмых классов в 2025 учебном году. С 2026 года его будут изучать начиная с девятого класса. Это следует из приказа Министерства просвещения, который вносит изменения в федеральные основные общеобразовательные программы. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно предыдущему приказу, обществознание планировали исключить из программы для восьмых классов уже в 2025 году, но теперь план изменился. В пресс-службе министерства РБК уточнили, что решили вводить новые программы поэтапно. «В новом приказе определено, что переход на новые программы по истории и обществознанию будет за проходить два года: с 1 сентября 2025 года — пятые–седьмые классы, с 1 сентября 2026-го — восьмые–девятые классы», — сообщили в министерстве.

К тому же с 1 сентября 2026 года планируется увеличить количество часов по истории. Для восьмых классов предусмотрено 34 часа всеобщей истории и 68 часов истории России. В девятых классах будут изучать всеобщую историю 23 часа, а историю России — 45 часов. Таким образом, в восьмом классе предмет будут изучать три часа в неделю, а в девятом классе — два часа в неделю.

Также для сокращения нагрузки на обучающихся установили, что максимальное количество контрольных и практических работ (в том числе всероссийских проверочных работ) не должно превышать 10% от всего объема учебного времени.

Помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что исключение обществознания из программы шестых–восьмых классов не снизит качество знаний по предмету, так как необходимые материалы включат в программу по истории или ученики изучат их в старших классах. Он также называл бесполезным обществознание в том виде, в котором его сейчас преподают в школах.

По словам Мединского, новый учебник по обществознанию для девятых–одиннадцатых классов должны представить в 2025 году. Новые учебники по истории для пятых–девятых классов утвердили в декабре 2024 года. В Минпросвещения сообщали, что пособия «успешно прошли апробацию и получили более 99% положительных оценок».

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