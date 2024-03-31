Мединский заявил, что отмена обществознания не лишит школьников знаний

Исключение обществознания из программы 6-8 классов не приведет к снижению качества знаний по предмету у учеников, необходимые материалы либо включат в программу по истории, либо школьники изучат их в старших классах, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил ТАСС.

«Что-то перейдет в историю, что-то перейдет в другой класс. Программа сама вся остается, но изучение станет более удобным для школьника и для учителя», — заявил Мединский агентству.

По его словам, новый учебник по обществознания для 9-11-х классов будет готов не раньше 2025 года.

Мединский также отметил, что из-за перестановок в школьной программе перегрузок у детей не возникнет. Материал по истории и обществознанию синхронизируют, все будет «приведено так, чтобы на все хватало времени», подчеркнул он.

Изменения в школьную программу в России стали вносить после начала военной операции на Украине.

В августе 2023 года представили новые учебники по истории для старшеклассников. В них переписали разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавили новый, включающий конфликт Москвы и Киева.

Увеличить число уроков для изучения истории Минпросвещения предложило в феврале 2024 года. В ведомстве заявили, что количество часов для этого предмета вырастет с 340 до 476. Расписание решили изменить, сократив уроки обществознания. Изучать эту науку в российских школах будут с 9-го класса (сейчас его начинают с 6-го класса).