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Мединский заявил, что отмена обществознания не лишит школьников знаний

Мединский: отсутствие обществознания у 6-8 классов не лишит детей знаний

Исключение обществознания из программы 6-8 классов не приведет к снижению качества знаний по предмету у учеников, необходимые материалы либо включат в программу по истории, либо школьники изучат их в старших классах, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил ТАСС.

«Что-то перейдет в историю, что-то перейдет в другой класс. Программа сама вся остается, но изучение станет более удобным для школьника и для учителя», — заявил Мединский агентству.

По его словам, новый учебник по обществознания для 9-11-х классов будет готов не раньше 2025 года.

Мединский также отметил, что из-за перестановок в школьной программе перегрузок у детей не возникнет. Материал по истории и обществознанию синхронизируют, все будет «приведено так, чтобы на все хватало времени», подчеркнул он.

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Изменения в школьную программу в России стали вносить после начала военной операции на Украине.

В августе 2023 года представили новые учебники по истории для старшеклассников. В них переписали разделы, посвященные периоду с 1970-х годов, а также добавили новый, включающий конфликт Москвы и Киева.

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Увеличить число уроков для изучения истории Минпросвещения предложило в феврале 2024 года. В ведомстве заявили, что количество часов для этого предмета вырастет с 340 до 476. Расписание решили изменить, сократив уроки обществознания. Изучать эту науку в российских школах будут с 9-го класса (сейчас его начинают с 6-го класса).

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Теги
Владимир Мединский история Школа
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