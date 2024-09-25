Мединский назвал бесполезным обществознание в школах

Владимир Мединский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Обществознание в том виде, в котором его сейчас преподают в российских школах, бесполезно, считает помощник президента России Владимир Мединский. Об этом он заявил в рамках «Арктического часа» со школьниками в Мурманской области, передала «Комсомольская правда».

«Я считаю, что в нынешнем виде обществознание бесполезно. Такое, какое оно есть сейчас, в жизни не пригодится», — сказал Мединский.

Он отметил, что в целом считает этот предмет нужным, но требующим улучшений. «Я надеюсь, что та реформа, которую планирует Минпросвещения в отношении обществознания, будет практически полезна для школьников», — добавил он.

В середине апреля 2024 года Минпросвещения опубликовало приказ, который исключит обществознание из программы 6–8-х классов с 1 сентября 2025 года. Ведомство ранее подчеркивало, что ОГЭ по предмету будет адаптирован под обновленный курс.

Согласно федеральной рабочей программе по обществознанию, на предмет в 6–9-х классах отводится 136 часов, по одному часу в неделю. В 10-м и 11-м классах предмету отводятся уже два часа в неделю. Министерство планирует оставить число часов для 11-го класса без изменений, однако сократить их для 10-го класса до одного часа.

Ранее Мединский заверял, что исключение обществознания из программы 6–8-х классов не снизит качество знаний по предмету у школьников, поскольку необходимые материалы включат в программу по истории или ученики изучат их в старших классах. По его словам, новый учебник по обществознанию для 9–11-х классов будет готов не ранее 2025 года.

Накануне помощник президента заявил, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, а среднее и высшее образование вскоре будет «спрессовано по времени».