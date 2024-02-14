Умерла мать Бориса Немцова
Утром 14 февраля в возрасте 96 лет умерла мать политика Бориса Немцова Дина. Об этом сообщила дочь Немцова Жанна в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы», — написала она, прикрепив к посту фотографию бабушки.
Дина Немцова (в девичестве — Эйдман) родилась 3 марта 1928 года. Она была врачом-педиатром.
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