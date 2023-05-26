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Политика ,  
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Депутат показал записку Жириновского о том, «что погубило» Немцова

Депутат Чернышов опубликовал записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Вице-спикер Госдумы, член ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в своем телеграм-канале записку из архива основателя партии Владимира Жириновского о том, «что погубило» бизнесмена Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова.

«Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм», — говорится в записке.

Чернышов отметил, что с Жириновским сложно спорить, поскольку тот «видел людей насквозь».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года, причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Бизнесмен Борис Березовский владел долями в «Русале» и ОРТ, но из-за конфликта с российскими властями продал активы и уехал в Великобританию. Он умер 23 марта 2013 года в особняке под Лондоном. После смерти бизнесмен, по оценке Grant Thornton, оставил долги на сумму около £296 млн ($406 млн). Наибольшие претензии предъявляет «Аэрофлот», который утверждает, что Березовский (был акционером «Аэрофлота» в 1990-х) похитил у компании крупную сумму.

Политика Бориса Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Летом 2017-го к 20 годам за его убийство приговорили бывшего военного чеченского батальона Внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Организатором преступления СК считает Руслана Мухудинова, бывшего водителя офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Он объявлен в розыск.

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Немцов выступал за демонополизацию газовой отрасли, электроэнергетики, железнодорожных перевозок, связи, предлагал пересадить чиновников с иномарок на отечественные «Волги». В 2008 году стал одним из автором доклада с критикой деятельности Владимира Путина на постах президента и председателя правительства России. Был одним из лидеров протестных митингов на Болотной площади в 2011-м. Осудил присоединение Крыма к России в 2014 году.

Основатель и многолетний лидер «Яблока» Григорий Явлинский руководил партией с 2001 по 2008 год, был также руководителем фракции в нижней палате первого, второго и третьего созывов. Трижды выдвигался на пост президента России.

В 2021 году политик заявил, что не будет баллотироваться в Госдуму на сентябрьских выборах. Политолог Константин Калачев заявил РБК, что отказ Явлинского баллотироваться полезен для партии, так как тот уже не является паровозом и для многих представляет прошлое.

Теги
Персоны
Владимир Жириновский Госдума Борис Березовский Григорий Явлинский Борис Немцов Борис Чернышов
Владимир Жириновский фото

Владимир Жириновский

политик, основатель ЛДПР

25 апреля 1946 года

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