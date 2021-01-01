Сафронова выпустили из карантина в СИЗО

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО по обвинению в государственной измене, освободили из-под карантина после контакта с зараженным коронавирусом, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович на своей странице в социальной сети Facebook.

«И про Ваню Сафронова. Его освободили! Пока только от карантина в СИЗО, но надеемся и на большее!» — написала она в Facebook.

По ее словам, в четверг, 24 декабря, Сафронов вернулся в обычную камеру. Литвинович рассказала, что он назвал карантин «непростым испытанием», так как его не выводили гулять, он не ходил в душ и ему не меняли белье.

Член ОНК также сообщила, что у него появился «хороший сосед» — бывший украинский футболист Василий Василенко (7 декабря Мосгорсуд приговорил Василенко, обвинявшегося в шпионаже, к 12 годам колонии). «Сидят они вдвоем, отношения у них хорошие», — рассказала она.