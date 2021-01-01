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Дело Ивана Сафронова ,  
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Сафронова выпустили из карантина в СИЗО

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО по обвинению в государственной измене, освободили из-под карантина после контакта с зараженным коронавирусом, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович на своей странице в социальной сети Facebook.

«И про Ваню Сафронова. Его освободили! Пока только от карантина в СИЗО, но надеемся и на большее!» — написала она в Facebook.

По ее словам, в четверг, 24 декабря, Сафронов вернулся в обычную камеру. Литвинович рассказала, что он назвал карантин «непростым испытанием», так как его не выводили гулять, он не ходил в душ и ему не меняли белье.

Член ОНК также сообщила, что у него появился «хороший сосед» — бывший украинский футболист Василий Василенко (7 декабря Мосгорсуд приговорил Василенко, обвинявшегося в шпионаже, к 12 годам колонии). «Сидят они вдвоем, отношения у них хорошие», — рассказала она.

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Сафронов рассказал правозащитникам, что получил 40 книг, и пообещал прочитать их. Литвинович рассказала, что сейчас он читает роман Франца Кафки «Процесс» и видит «много параллелей» со своим делом. Сафронов говорит, что за полгода уже адаптировался в СИЗО, и благодарит всех за поддержку.

В середине декабря Сафронова поместили на карантин из-за контакта с больным COVID-19. В изоляции он провел две недели.

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Сафронова задержали в июле этого года. Его обвиняют в передаче секретных сведений чешской разведке в 2017 году — за три года до начала его работы в «Роскосмосе». Сафронов связывает уголовное дело против него с его журналистской деятельностью и отрицает вину. В середине декабря Мосгорсуд отклонил жалобу защиты журналиста и советника главы «Роскосмоса» на продление ареста. Сафронов останется под стражей до марта.

Во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что Сафронов «мог оступиться» и «за это можно было бы простить», но предательство — это «самый большой грех, который есть». «Но если в течение длительного времени сознательно собирал информацию и сознательно сдавал ее представителям спецслужбы за вознаграждение, все-таки это говорит о его внутреннем содержании», — сказал глава государства.

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