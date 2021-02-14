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Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, по предварительным данным, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика засорения топливных фильтров
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Екатеринбурга в Уфу, вернулся в аэропорт Кольцово. Об этом РБК сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Предварительная причина вынужденной посадки — срабатывание датчиков», — сообщили в ведомстве. По его информации, на борту самолета находились 92 пассажира.

По предварительным данным, когда самолет набирал высоту, сработал датчик засорения топливных фильтров, говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте СК. По его информации, на борту находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал, сообщили в ведомстве. Его представители проведут проверку случившегося. РБК направил запрос в пресс-службу Red Wings.

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Фото:Zuma / ТАСС

В начале февраля вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании «Аврора», следовавший из Хабаровска. Через 20 минут после вылета в кабине пилота произошло задымление, и лайнер экстренно приземлился в Южно- Сахалинске. На борту находились 90 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Авторы
Виктория Полякова, Роман Кирьянов
самолет Red Wings аэропорт Кольцово новости
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