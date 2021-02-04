Самолет из Хабаровска экстренно сел на Сахалине из-за задымления

Самолет, следовавший из Хабаровска, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, речь идет о самолете авиакомпании «Аврора» Аэробус А-319. На борту находились 90 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет приземлился в 10.17 по местному времени (2.17 мск).

«Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно», — сообщили в ГУ МЧС.

Самолет из Хабаровска совершил экстренную посадку на Сахалине из-за задымления в кабине пилота, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска.