Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08 (+0,18) Инвестиции, 03 фев, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,06) Инвестиции, 03 фев, 13:52
Сенат рассмотрит кандидатуру экс-посла США в России на пост главы ЦРУ Политика, 04:06 Самолет из Хабаровска экстренно сел на Сахалине из-за задымления Общество, 03:43 В Красноярске спасатели нашли тела погибших при тушении склада пожарных Общество, 03:21 Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 03:10 Эксперты подсчитали регионы, где чаще всего получали новогодние премии Общество, 03:00 На Украине заявили о критической ситуации с запасами угля на ТЭС Общество, 02:58 Косторная не выступит на командном Кубке Первого канала Спорт, 02:18 В конгресс США внесли проект санкций против России из-за Навального Политика, 02:00 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 01:59 Счетная палата сообщила о плане проверок в 2021 году Общество, 01:55 Spotify сообщил о рекордном приросте подписчиков после запуска в России Технологии и медиа, 01:32 Белый дом заявил о желании Байдена обсуждать противоречия c Россией Политика, 01:20 «Аталанта» сыграла вничью с «Наполи» в Кубке Италии Спорт, 01:15 В Госдепе оценили продление ДСНВ Политика, 01:11
Общество ,  
0 

Самолет из Хабаровска экстренно сел на Сахалине из-за задымления

Самолет, следовавший из Хабаровска, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, речь идет о самолете авиакомпании «Аврора» Аэробус А-319. На борту находились 90 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет приземлился в 10.17 по местному времени (2.17 мск).

«Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно», — сообщили в ГУ МЧС.

В Тюмени в направлении самолета при посадке запустили сигнальную ракету
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Самолет из Хабаровска совершил экстренную посадку на Сахалине из-за задымления в кабине пилота, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска.

«Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы», — сообщили в аэропорту.

Там добавили, что в полете экипажу удалось самостоятельно ликвидировать задымление. Посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно, никто не пострадал.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Почему революция «хомячков» может похоронить IPO Robinhood Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», вылетевший из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета. В приволжском следственном управлении на транспорте РБК сообщили, что причиной вынужденной посадки самолета стал отказ двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.

самолет экстренная посадка Сахалин
Материалы по теме
Летевший из Нижнего Новгорода в Ростов самолет вернулся в аэропорт вылета
Общество
В Тюмени в направлении самолета при посадке запустили сигнальную ракету
Общество
Вылетевший в Астрахань самолет вернулся в Краснодар из-за неполадок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter