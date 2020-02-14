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Путин помиловал троих россиян

Принятие решения о помиловании объясняется «принципами гуманности». Помилованные женщины были осуждены за убийство и покушение на убийство, мужчина — за гибель человека при ДТП
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании троих россиян, ранее осужденных к лишению свободы. В указах, опубликованных на портале правовой информации, говорится, что решение о помиловании было принято на основе «принципов гуманности».

В соответствии с первым указом был освобожден от дальнейшего отбывания наказания Павел Петрашов, осужденный в августе 2018 года Тарским городским судом (Омская область), по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным «РИА Новости», Петрашов управлял легковым автомобилем, буксируемым на гибкой сцепке другим автомобилем. Выехав со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, автомобиль Петрашова после обрыва троса не остановился и столкнулся с другой машиной, двигавшейся по главной дороге. В результате ДТП водитель встречного автомобиля скончался.

Вторым указом помилована Раиса Плетнева, осужденная в апреле 2016 года Советским районным судом ХМАО за убийство (ч. 1 ст. 105 УК). В соответствии с указом назначенный ей срок лишения свободы был сокращен до шести лет.

По данным «РИА Новости», Плетнева задушила своего мужа, при этом в суде свидетели утверждали, что мужчина злоупотреблял спиртным, не работал и при этом бил супругу.

Третий указ сократил до пяти лет срок лишения свободы, назначенный Марине Чернышовой, осужденной в апреле 2017 года Советским районным судом Улан-Удэ за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ходе ссоры с бывшим мужем Чернышева ударила того ножом, благодаря оказанной медпомощи мужчина выжил, сообщает «РИА Новости». В суде пострадавший сам просил смягчить приговор, указав, что был инициатором конфликта, а женщина не пыталась его убить.

Помилованная Путиным Наама Иссахар вышла на свободу. Фоторепортаж
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В январе 2020 года Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам колонии по делу о хранении и контрабанде гашиша. Помилованная израильтянка улетела на родину на самолете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В 2019 году Путин подписал указы о помиловании семерых человек, в 2018 году — двоих, в 2017-м — четверых, следует из базы документов на сайте Кремля.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, помилование
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