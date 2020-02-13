В Китае чиновников провинции Хубэй сместили с постов из-за коронавируса

Жители провинции Хубэй (Фото: Yuan Zheng / Utuku / Ropi)

Секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна отправили в отставку после того, как регион стал эпицентром заболеваемости новым коронавирусом в Китае. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Замглавы Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ву Юйлян на совещании заявил, что данное решение было принято на фоне эпидемии в провинции и связано с необходимостью принимать новые решения по борьбе с коронавирусом.

На место Цзян Чаоляна назначен Ин Юн, который ранее занимал пост мэра Шанхая.

Как передает агентство Xinhua, секретаря горкома компартии Уханя Ма Гоцяна также сместили с поста. На его место назначен член парткома провинции Хубэй Ван Чжунлинь.