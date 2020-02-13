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В Китае чиновников провинции Хубэй сместили с постов из-за коронавируса

Жители провинции Хубэй (Фото: Yuan Zheng / Utuku / Ropi)

Секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна отправили в отставку после того, как регион стал эпицентром заболеваемости новым коронавирусом в Китае. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Замглавы Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ву Юйлян на совещании заявил, что данное решение было принято на фоне эпидемии в провинции и связано с необходимостью принимать новые решения по борьбе с коронавирусом.

На место Цзян Чаоляна назначен Ин Юн, который ранее занимал пост мэра Шанхая.

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Как передает агентство Xinhua, секретаря горкома компартии Уханя Ма Гоцяна также сместили с поста. На его место назначен член парткома провинции Хубэй Ван Чжунлинь.

По данным агентства, своей должности лишился и глава канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин. Его место займет Ся Баолун, который ранее был директором управления Госсовета.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Эпицентром распространения заболевания стала провинция Хубэй, столицей которой является город Ухань. По последним данным, жертвами коронавируса в провинции стали 1310 человек. Число заболевших в Хубэе также увеличилось — 14 840 новых случаев, из которых 13 436 приходится на Ухань.

Теги: Китай, коронавирус, отставка, чиновники
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