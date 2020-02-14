Создатели проекта «Дау» подали иск против Минкультуры

Кинокомпания «Феномен Филмз» считает необоснованными обвинения в пропаганде порнографии и просит признать незаконным отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем фильмам проекта

Кинокомпания «Феномен Филмз», которая занималась производством проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского, подала иск в Арбитражный суд Москвы, сообщила «Дождю» официальный представитель проекта в России Дарья Виолина. Компания просит признать незаконным отказ Министерства культуры выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта.

Речь идет о фильмах «Дау. Наташа», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» и «Дау. Новый человек», уточнила Виолина. Минкультуры считает, что картины пропагандируют порнографию, истец называет эти обвинения необоснованными, отметила она.

«Феномен Филмз» <…> ссылается в иске на конституционное право автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ)», — пояснила ТАСС представитель проекта. Она напомнила, что «Дау. Наташа» был включен в основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля.

«Дау» — биографическая драма о жизни советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Съемки начались в 2008 году, ради проекта режиссер построил на базе заброшенного бассейна под Харьковом декорации физико-технического института, в котором Ландау работал. Минкультуры отказало в прокатном удостоверении четырем из десяти эпизодов проекта в ноябре прошлого года, шесть фильмов получили разрешение на прокат.