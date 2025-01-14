Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского

Стипендии в размере 15 тыс. руб. будут выплачиваться 10 студентам за достижения в области востоковедения и госуправления, а в размере 20 тыс. руб. — аспирантам за достижения в области госуправления. Жириновский умер весной 2022-го

Владимир Жириновский (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Минобрнауки предлагает учредить стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующая инициатива опубликована на сайте проектов нормативных правовых актов.

Со следующего учебного года ведомство предлагает ежегодно выплачивать:

десять стипендий в размере 15 тыс. руб. студентам или курсантам, «имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления»;

столько же стипендий по 20 тыс. руб. аспирантам или адъюнктам, «имеющим значительные достижения в области государственного управления».

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Депутатский мандат Жириновского передали Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий.

Жириновский в 1970 году окончил Институт восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (впоследствии Институт стран Азии и Африки) по специальности «Турция и турецкий язык», а в 1977-м — вечернее отделение юрфака МГУ по специальности «юрист». В 1988 году получил степень доктора философских наук.

Спустя год со дня смерти Жириновского у могилы политика на Новодевичьем кладбище открыли его памятник. В 2023 году вышли марка и конверт с портретом Жириновского, а «Аэрофлот» решил назвать в его честь один из самолетов.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении торжеств 25 апреля 2026 года в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Также он поручил создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия. Дата будет отмечаться на государственном уровне. Ответственным Путин назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.