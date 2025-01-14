Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского
Минобрнауки предлагает учредить стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующая инициатива опубликована на сайте проектов нормативных правовых актов.
Со следующего учебного года ведомство предлагает ежегодно выплачивать:
- десять стипендий в размере 15 тыс. руб. студентам или курсантам, «имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления»;
- столько же стипендий по 20 тыс. руб. аспирантам или адъюнктам, «имеющим значительные достижения в области государственного управления».
Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Депутатский мандат Жириновского передали Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий.
Жириновский в 1970 году окончил Институт восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (впоследствии Институт стран Азии и Африки) по специальности «Турция и турецкий язык», а в 1977-м — вечернее отделение юрфака МГУ по специальности «юрист». В 1988 году получил степень доктора философских наук.
Спустя год со дня смерти Жириновского у могилы политика на Новодевичьем кладбище открыли его памятник. В 2023 году вышли марка и конверт с портретом Жириновского, а «Аэрофлот» решил назвать в его честь один из самолетов.
В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении торжеств 25 апреля 2026 года в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Также он поручил создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия. Дата будет отмечаться на государственном уровне. Ответственным Путин назначил председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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