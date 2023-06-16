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«Аэрофлот» назовет самолеты в честь Жириновского и Державина

«Аэрофлот» согласился назвать самолет Boeing в честь Владимира Жириновского
Группа «Аэрофлот» договорилась о лизинге двух новых самолетов Boeing, привлеченных на вторичном рынке. Компания решила назвать их в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского и поэта Гавриила Державина
«Аэрофлот» AFLT ₽42,93 -0,74% Купить
Самолет Boeing компании&nbsp;&laquo;Аэрофлот&raquo;
Самолет Boeing компании «Аэрофлот» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в ближайшее время заключит соглашение о лизинге двух самолетов Boeing 737-900, заявил журналистам ее гендиректор Сергей Александровский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«Мы сделали офер для лизингодателя, он был принят, так что да, мы подписываем эти самолеты. Они со вторичного рынка, но самолеты достаточно свежие при этом», — отметил он. Название лизинговой компании он не уточнил.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года на российском рынке появилось два самолета Boeing 737-900ER 2018 года выпуска, ранее летавшие в Индонезии. На них сразу появилось несколько претендентов — помимо «Аэрофлота» это S7, «Ижавиа» и «Белавиа».

По словам Александровского, такая сделка «нетипичная» для текущего рынка — сразу после начала военной спецоперации России на Украине страны Запада запретили поставку российским авиакомпаниям самолетов и комплектующих. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию судов. «Такие сделки, наверное, возможны, но планировать их достаточно сложно», — признался топ-менеджер.

Группа уже выбрала для них названия — один самолет будет назван в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который умер в апреле 2022 года, второй — именем поэта Гавриила Державина, рассказал Александровский. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в ноябре 2022 года обратился к руководству «Аэрофлота» с просьбой увековечить память Жириновского. Он тогда напомнил, что компания присваивает конкретным самолетам имена того или иного знаменитого соотечественника. «При взлете или посадке, когда экипаж объявляет, что борт назван в честь какого-либо человека, это привлекает внимание пассажиров и стимулирует их «к поиску дополнительной познавательной информации об этом человеке, к расширению кругозора, к изучению новых страниц истории родной страны», — пояснял депутат.

Два относительно новых самолета будут сначала эксплуатироваться в авиакомпании «Россия» [входит в группу «Аэрофлота»] — с середины июля, рассказал Александровский. По окончании высокого сезона они встанут на перекомпоновку и будут дальше эксплуатироваться уже в «Аэрофлоте».

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Аэрофлот Владимир Жириновский Boeing ПМЭФ
Владимир Жириновский фото

Владимир Жириновский

политик, основатель ЛДПР

25 апреля 1946 года
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