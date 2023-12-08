В России выпустили почтовую марку с Жириновским

В ЛДПР сообщили о выпуске почтовой марки и конверта с изображением Жириновского

Жириновский умер в апреле прошлого года после перенесенной коронавирусной инфекции. Тираж марки с политиком — 98 тыс. штук, цена — 50 руб.

Фото: leONovLIFE / Telegram

Марку и конверт с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского выпустили в России, сообщил в своем телеграм-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

На марке изображен портрет Жириновского с годами жизни (цена 50 руб.), а также орден «За заслуги перед отечеством» I степени, которым политик был награжден в 2021 году.

Как сообщается на сайте издателя марки «РусМарка», марка с Жириновским вошла в серию «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством». Тираж марки — 98 тыс. шт., формат — 42х30 мм, художник-дизайнер — Хания Бетрединова.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. В начале июля 2022 года Институт мировых цивилизаций, основанный в 1999 году политиком, переименовали в Университет мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского, а позже его именем решили назвать улицу в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В 1970 году он с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков (с 1972 года — Институт стран Азии и Африки) при МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Турция и турецкий язык». В 1977 году с отличием окончил юридический факультет МГУ. Диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации» он защитил в 1998 году.

Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России. Наилучшего результата он добился на выборах 2008 года, заняв третье место (9,35%) после Дмитрия Медведева (70,28%) и Геннадия Зюганова (17,72%).

Он также был депутатом всех восьми созывов Госдумы.

Лидер ЛДПР был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден орденами Почета (2008), Александра Невского и медалью П.А. Столыпина I и II степени.