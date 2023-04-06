На Новодевичьем кладбище у могилы Жириновского появилась его фигура в полный рост. 6 апреля исполнился год со дня его смерти

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому, передает корреспондент РБК. Он представляет собой фигуру Жириновского в полный рост.

На постаменте памятника основателю ЛДПР выгравированы две надписи: «Я всегда буду защищать русских» и «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Памятник установили у могилы политика. Мероприятие посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Александр Новак, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице в столице имени Жириновского. Это участок Нежинской улицы вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни», который находится в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе.