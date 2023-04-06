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В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому

Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
На Новодевичьем кладбище у могилы Жириновского появилась его фигура в полный рост. 6 апреля исполнился год со дня его смерти

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий Министр финансов Антон Силуанов Фото:Андрей Любимов / РБК Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой Фото:Андрей Любимов / РБК Член партии ЛДПР Виктор Бут Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Заместитель председателя правительства Александр Новак Фото:Андрей Любимов / РБК Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото:Андрей Любимов / РБК Дочь Жириновского Анастасия Петрова Фото:Андрей Любимов / РБК

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому, передает корреспондент РБК. Он представляет собой фигуру Жириновского в полный рост.

На постаменте памятника основателю ЛДПР выгравированы две надписи: «Я всегда буду защищать русских» и «Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям».

Памятник установили у могилы политика. Мероприятие посетили председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Александр Новак, зампредседателя Госдумы Петр Толстой, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции. Проститься с политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице в столице имени Жириновского. Это участок Нежинской улицы вдоль границы природного заказника «Долина реки Сетуни», который находится в районе Очаково-Матвеевское в Западном административном округе.

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Андрей Любимов Андрей Любимов, Юлия Волкова Юлия Волкова
Владимир Жириновский ЛДПР памятник Москва Новодевичье кладбище

Владимир Жириновский

политик, основатель ЛДПР

25 апреля 1946 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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