В четырех российских аэропортах ограничили полеты
Аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Экипажи ВС (воздушных судов. — РБК), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты. Это происходит на фоне атак беспилотников после начала военной операции на Украине.
В аэропорту Казани ограничения в последний раз вводились 11 января. В Калуге и Саратове полеты приостанавливали 1 января.
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