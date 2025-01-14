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Военная операция на Украине ,  
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В четырех российских аэропортах ограничили полеты

Росавиация: полеты ограничены в аэропортах Казани, Калуги, Саратова и Тамбова
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Казани, Калуги, Саратова и Тамбова временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС (воздушных судов. — РБК), авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на полеты. Это происходит на фоне атак беспилотников после начала военной операции на Украине.

В аэропорту Казани ограничения в последний раз вводились 11 января. В Калуге и Саратове полеты приостанавливали 1 января.

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Росавиация приостановка полетов
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