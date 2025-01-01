В четырех российских аэропортах временно приостановили полеты
Вечером 1 января в аэропорту Грабцево в Калуге ввели временные ограничения на полеты — с 20:36 он не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
С 21:00 мск аналогичные меры действуют в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова, их приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнули в ведомстве.
Незадолго до этого российское Минобороны сообщило, что с 17:30 до 20:00 мск над российскими регионами сбили 19 дронов: над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.
Позднее об уничтоженном БПЛА написал губернатор Орловской области Андрей Клычков, уточнив, что пострадавших и повреждений нет.
Накануне, 31 декабря, ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. На Северном Кавказе утром вторника объявляли угрозу атаки дронов.
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