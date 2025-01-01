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В четырех российских аэропортах временно приостановили полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, они временно не принимают и не отправляют авиарейсы
Аэропорт Саранск
Аэропорт Саранск (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вечером 1 января в аэропорту Грабцево в Калуге ввели временные ограничения на полеты — с 20:36 он не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

С 21:00 мск аналогичные меры действуют в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова, их приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнули в ведомстве.

Незадолго до этого российское Минобороны сообщило, что с 17:30 до 20:00 мск над российскими регионами сбили 19 дронов: над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.

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Позднее об уничтоженном БПЛА написал губернатор Орловской области Андрей Клычков, уточнив, что пострадавших и повреждений нет.

Накануне, 31 декабря, ограничения вводили в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. На Северном Кавказе утром вторника объявляли угрозу атаки дронов.

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Теги
Росавиация аэропорты Калуга Пенза Саранск Саратов самолет ограничения
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