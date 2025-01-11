В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты

В трех аэропортах России отменили ограничения на полеты

Утром аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно не принимали и не отправляли рейсы. Ограничения были сняты в 08:30, сообщили в Росавиации

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в телеграм-канале.

Они вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС».

Два самолета, летевших в Казань, приземлились на запасном аэродроме в Уфе, рассказал Кореняко.

О том, что аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Ульяновска (Баратаевка) временно не принимают и не отправляют рейсы, представитель Росавиации сообщил в 08:00.

Утром 11 января Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 85 беспилотников над Россией за ночь.