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Политика ,  
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В трех аэропортах России отменили ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
Утром аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно не принимали и не отправляли рейсы. Ограничения были сняты в 08:30, сообщили в Росавиации

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили ограничения на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в телеграм-канале.

Они вводились «для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС».

Два самолета, летевших в Казань, приземлились на запасном аэродроме в Уфе, рассказал Кореняко.

Полеты ограничивали еще в трех аэропортах России вслед за Казанью
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Международный аэропорт Ижевск

О том, что аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Ульяновска (Баратаевка) временно не принимают и не отправляют рейсы, представитель Росавиации сообщил в 08:00.

Утром 11 января Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 85 беспилотников над Россией за ночь.

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Елена Чернышова
Росавиация аэропорты
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