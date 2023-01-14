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«Морозко», «Ребро Адама», «Ширли-мырли»: роли Инны Чуриковой в кино

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет. Народная артистка СССР сыграла более чем в 40 фильмах. Яркие роли — в видео РБК

«Морозко», «Ребро Адама», «Ширли-мырли»: роли Инны Чуриковой в кино
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