WSJ узнала о сокращении Johnson & Johnson производства вакцин от COVID

Johnson & Johnson также ведет судебную тяжбу с компанией-конкурентом Merck, которая ранее также помогала ей в производстве вакцин по настоянию правительства США

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Американская компания Johnson & Johnson сокращает производство вакцин от COVID-19 на фоне с падением спроса. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

За последние месяцы Johnson & Johnson расторгла производственные соглашения с компаниями, которые помогали производить вакцину во время пандемии коронавируса, такими как Catalent и Sanofi.

Партнерство с конкурентом Merck & Co., созданное по настоянию правительства США, не оправдало ожиданий. Сейчас компании занимаются арбитражем, пишет издание.

По словам источников, Merck & Co. производила вакцины только на одном из своих заводов, в то время как на другом заводе, который предусматривает более сложную часть производственного процесса, она не производила коммерческих доз.

«Они пытались сделать это наилучшим из возможных способов удовлетворения глобального спроса, но все эти планы провалились», — сказал эксперт по цепочкам поставок и старший научный сотрудник Центра глобального развития Прашант Ядав.

В апреле 2021 года власти США и Европы приостановили применение вакцины Johnson & Johnson после того, как у шести пациентов, которым ввели вакцину, образовались тромбы.

Позднее, после проведения исследований американский регулятор вновь разрешил использовать вакцину. Компания возобновила поставки препарата в Европу.

Однако в мае 2022 года в США вновь ограничили использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 из-за риска образования тромбов. В Американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пояснили, что решили ограничить вакцину после того, как еще раз проанализировали данные о риске «опасных для жизни сгустков крови» в течение двух недель после вакцинации.