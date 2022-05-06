США ограничили применение вакцины J&J от COVID из-за риска тромбоза

В Соединенных Штата ограничили использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 из-за риска образования тромбов. Такое решение приняло Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), передает TheGardian.

В FDA пояснили, что решили ограничить вакцину после того, как еще раз проанализировали данные о риске «опасных для жизни сгустков крови» в течение двух недель после вакцинации.

В рекомендации по вакцинации американцев призвали использовать препараты Pfizer или Moderna, вместо Johnson & Johnson, отмечает издание.

В апреле прошлого года власти США и Европы уже приостанавливали применение вакцины Johnson & Johns. Тогда решение было принято после того, как у шести пациентов, которым ввели вакцину, образовались тромбы. Они возникли у женщин в возрасте от 18 до 48 лет, симптомы проявились через 6–13 дней после вакцинации. По данным The New York Times, одна из женщин умерла, а вторую госпитализировали в критическом состоянии.

Причиной возникновения тромбов мог стать редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, предположил глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Питер Маркс.

После проведения исследований американский регулятор вновь разрешил использовать вакцину. Компания также возобновила поставки препарата в Европу.