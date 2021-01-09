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Пандемия коронавируса ,  
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Друг заболевшего COVID-19 Бориса Грачевского сообщил о его состоянии

Борис Грачевский
Борис Грачевский (Фото: Анатолий Ломхов / Global Look Press)

Состояние художественного режиссера журнала «Ералаш» Бориса Грачевского стабилизировалось. Об этом РБК рассказал его друг Владимир Долинский.

«У него, слава богу, все стабилизировалось. Я не могу сказать, что все хорошо, это было бы неправдой, но состояние стабилизировалось. Врачи смотрят оптимистично», — рассказал Долинский.

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Общество
Борис Грачевский

Так он прокомментировал публикацию Telegram-канала Mash о том, что Грачевского якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Грачевского госпитализировали 28 декабря в больницу № 52. 31 декабря его супруга Екатерина Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. 3 января сам режиссер заявил, что ему стало лучше. Грачевскому 71 год.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Борис Грачевский коронавирус COVID-19
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