Друг заболевшего COVID-19 Бориса Грачевского сообщил о его состоянии

Борис Грачевский (Фото: Анатолий Ломхов / Global Look Press)

Состояние художественного режиссера журнала «Ералаш» Бориса Грачевского стабилизировалось. Об этом РБК рассказал его друг Владимир Долинский.

«У него, слава богу, все стабилизировалось. Я не могу сказать, что все хорошо, это было бы неправдой, но состояние стабилизировалось. Врачи смотрят оптимистично», — рассказал Долинский.

Так он прокомментировал публикацию Telegram-канала Mash о том, что Грачевского якобы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Грачевского госпитализировали 28 декабря в больницу № 52. 31 декабря его супруга Екатерина Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. 3 января сам режиссер заявил, что ему стало лучше. Грачевскому 71 год.