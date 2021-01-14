Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech

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В Литве приостановили вакцинацию от коронавируса одной партией препарата американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Причина в нарушении технического регламента хранения средства. Об этом сообщил Минздрав Литвы.

Ведомство обнаружило, что во время транспортировки партии 4680 доз вакцины в Каунасскую клинику и Паневежскую больницу мог быть нарушен температурный режим. Вакцину следует хранить при минус 75 — минус 80 градусов по Цельсию.

Минздрав Литвы приостановил вакцинацию этой партией и попросил государственное агентство по контролю за лекарствами проверить ее. Кроме того, ведомство уведомило представителя Pfizer в Литве.

Литовский офис Pfizer позже заявил, что вакцину можно использовать. «Температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимых пределах», — пояснила компания. После этого Минздрав разрешил возобновить вакцинацию.