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Пандемия коронавируса ,  
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Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech

Фото: Fredrik Lerneryd / Getty Images
Фото: Fredrik Lerneryd / Getty Images

В Литве приостановили вакцинацию от коронавируса одной партией препарата американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Причина в нарушении технического регламента хранения средства. Об этом сообщил Минздрав Литвы.

Ведомство обнаружило, что во время транспортировки партии 4680 доз вакцины в Каунасскую клинику и Паневежскую больницу мог быть нарушен температурный режим. Вакцину следует хранить при минус 75 — минус 80 градусов по Цельсию.

Минздрав Литвы приостановил вакцинацию этой партией и попросил государственное агентство по контролю за лекарствами проверить ее. Кроме того, ведомство уведомило представителя Pfizer в Литве.

Центр Гамалеи спрогнозировал проблемы с распространением вакцины Pfizer
Общество
Фото:Carlo Allegri / Reuters

Литовский офис Pfizer позже заявил, что вакцину можно использовать. «Температурное отклонение условий транспортировки находится в допустимых пределах», — пояснила компания. После этого Минздрав разрешил возобновить вакцинацию.

Литовская радио LRT ранее сообщало, что тендер на транспортировку вакцины Pfizer и BioNTech в Литве выиграла компания Sotus derlius, где работают два человека. LRT указал, что у предприятия нет соответствующего опыта, раньше фирма занималась производством веганских пельменей. Литовская газета Verslo zinios пишет со ссылкой на базу данных Creditinfo, что у компании нет ни одного автомобиля.

Стоимость контракта на поставку вакцины, по информации LRT, составила 462 тыс. евро (более 4 млн руб.). Глава компании Айдас Симанавичюс сказал LRT, что Sotus derlius выиграла тендер, поскольку предложила цену на 70 тыс. евро ниже, чем у конкурентов.

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Ранее проблемы с распространением вакцины Pfizer из-за сложности ее хранения прогнозировал глава российского Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. «На первый взгляд, там очень большие проблемы будут с логистикой. <...> Даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему по сравнению с [российской] вакциной [«Спутник V»], которая хранится при минус 18 градусах», — отмечал он.

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Источник: JHU
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