«Вектор» сообщил о разработке единой вакцины от кори и коронавируса

Вид на государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В России идет разработка вакцины, способной одновременно защищать организм от кори и коронавирусной инфекции. Об этом в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» рассказал генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Проведены первые исследования на лабораторных животных, и показано уже, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа», — добавил он (цитата по ТАСС).

По словам Максютова, специалисты «Вектора» также занимаются разработкой общей вакцины от гриппа и коронавируса. В скором времени ученые смогут начать расширенные доклинические испытания.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. «Спутник V» от НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Первая вакцина уже доступна для жителей России из групп риска. Второй препарат пока проходит пострегистрационные клинические испытания. По словам Максютова, в декабре начнутся испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на подростках в возрасте от 14 до 17 лет.