«Вектор» сообщил о разработке единой вакцины от кори и коронавируса
«Проведены первые исследования на лабораторных животных, и показано уже, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа», — добавил он (цитата по ТАСС).
По словам Максютова, специалисты «Вектора» также занимаются разработкой общей вакцины от гриппа и коронавируса. В скором времени ученые смогут начать расширенные доклинические испытания.
На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции. «Спутник V» от НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Первая вакцина уже доступна для жителей России из групп риска. Второй препарат пока проходит пострегистрационные клинические испытания. По словам Максютова, в декабре начнутся испытания вакцины «ЭпиВакКорона» на подростках в возрасте от 14 до 17 лет.