Собянин назвал Москву объектом «главного удара» пандемии

Москва стала направлением «главного удара» пандемии коронавируса в стране, заявил в эфире канала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин. Фрагмент интервью опубликован на его странице «Вконтакте».

«Cамый большой город России, огромный хаб, через который перемещаются миллионы людей. Конечно, такие мегаполисы как Москва, они в первую очередь были подвержены эпидемии, рискам эпидемии», — сказал он.

Тем не менее, считает Собянин, город смог обеспечить всем москвичам достойную медицинскую помощь, «это дорогого стоит».

По данным столичного оперативного штаба, общее число случаев заболевания COVID-19, подтвержденных в Москве с начала пандемии, составляет 815,6 тыс. Из них более 630 тыс. человек выздоровели, свыше 11 тыс. скончались. Город занимает первое в России место по числу зараженных и умерших от COVID-19.