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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

В Корпусе стражей исламской революции не объяснили, за что конкретно задержали этого человека, но пообещали сообщить об итогах расследования
Траурные плакаты на улицах Тегерана  (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС)

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

В сообщении указывается, что будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности. Информации о том, кем является задержанный и в чем конкретно его обвиняют, нет.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января. Власти Ирана изначально заявили, что причиной инцидента стала техническая неисправность Boeing. На следующий день в Twitter организации, которая занимается расследованием катастрофы MH-17 в небе над Донбассом, появилось видео, на котором видно попадание ракеты в самолет. Утверждалось, что ее прислал некий иранский активист.

Изучившие запись расследователи Bellingcat пришли к выводу, что она была сделана недалеко от аэропорта Тегерана.

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Позже КСИР признал, что самолет был действительно сбит системой ПВО, однако произошло это по ошибке. Президент Ирана пообещал наказать виновных.

Уже после признания со стороны иранских властей в Тегеране прошли несанкционированные акции протеста местных студентов с антиправительственными лозунгами. По официальной информации, по их итогам были задержаны 30 человек.

В результате крушения Boeing под Тегераном погибли 176 человек, находившиеся на борту. Среди них были граждане Украины, Канады, Афганистана, Германии, Швеции, Великобритании и Ирана.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран, КСИР
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