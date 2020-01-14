В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

В Корпусе стражей исламской революции не объяснили, за что конкретно задержали этого человека, но пообещали сообщить об итогах расследования

Траурные плакаты на улицах Тегерана (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС)

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана. Об этом сообщает агентство Fars.

В сообщении указывается, что будет проведено расследование, результаты которого позже предоставят общественности. Информации о том, кем является задержанный и в чем конкретно его обвиняют, нет.

Лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января. Власти Ирана изначально заявили, что причиной инцидента стала техническая неисправность Boeing. На следующий день в Twitter организации, которая занимается расследованием катастрофы MH-17 в небе над Донбассом, появилось видео, на котором видно попадание ракеты в самолет. Утверждалось, что ее прислал некий иранский активист.

Изучившие запись расследователи Bellingcat пришли к выводу, что она была сделана недалеко от аэропорта Тегерана.

Позже КСИР признал, что самолет был действительно сбит системой ПВО, однако произошло это по ошибке. Президент Ирана пообещал наказать виновных.

Уже после признания со стороны иранских властей в Тегеране прошли несанкционированные акции протеста местных студентов с антиправительственными лозунгами. По официальной информации, по их итогам были задержаны 30 человек.

В результате крушения Boeing под Тегераном погибли 176 человек, находившиеся на борту. Среди них были граждане Украины, Канады, Афганистана, Германии, Швеции, Великобритании и Ирана.