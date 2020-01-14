РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах

В железнодорожной компании также предложили дополнить УК новыми пунктами, предусматривающими наказания за нападения на персонал РЖД

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РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения. Об этом говорится в презентации компании (есть в распоряжении РБК).

Так, за курение штраф предлагается повысить с 500 до 1 тыс. руб., а за алкоголь с 1 тыс. до 3 тыс. руб. Отдельную статью в КоАП РЖД предлагают посвятить наказанию за мелкое хулиганство на транспорте.

Кроме того, статью 268 УК в компании предложили дополнить пунктом, который предусматривает штраф в размере до 200 тыс. руб. за применение насилия, не представляющего угрозу для жизни или угрозу применения насилия в отношении персонала РЖД, а также принудительные работы за применение насилия, опасного для жизни.

Объясняя все эти предложения, в компании указали, что только в прошлом году правонарушения на железнодорожном транспорте совершили более 35 тыс. человек, а общее количество вынужденных остановок вследствие этого составило 62.

Летом прошлого года в комитете Госдумы по транспорту и строительству предлагали наказывать дебоширов в поездах и запрещать им приобретать билеты. Однако в руководстве РЖД указали, что это может быть связано с определенными сложностями.

«Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае», — объяснил глава компании Олег Белозеров.