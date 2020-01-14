ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

Рассмотрение объединенной жалобы Ходорковского и Лебедева, которая для каждого из них стала третьей по счету, заняло у ЕСПЧ более 12 лет.

Политический мотив

Ранее ЕСПЧ дважды отказывался признавать преследование Ходорковского политическим. Решение по первой жалобе бизнесмена (где речь шла об условиях содержания в СИЗО и длительности следствия и суда) Страсбург вынес в 2011 году. «Хотя дело Ходорковского может вызывать некоторые подозрения относительно реальных намерений российских властей при его преследовании, заявление о политической мотивированности уголовного преследования требует неопровержимых доказательств, которые не были представлены», — говорилось тогда в решении. Спустя два года Страсбург вновь не согласился с утверждениями Ходорковского и Лебедева о политическом мотиве их преследования по первому уголовному делу.

Состояние Ходорковского по итогам 2003 года Forbes оценивал в $15 млрд — это был богатейший бизнесмен России. До своего ареста в 2003 году Ходорковский и Лебедев «были очень богатыми и политически влиятельными бизнесменами», — говорится в их третьей жалобе в ЕСПЧ. Оба предпринимателя «также были активными политическими лоббистами»: так, Ходорковский открыто финансировал оппозиционные политические партии, политиками становились его друзья и бизнес-партнеры.

Заявитель считал, что «его политическая и деловая деятельность была воспринята руководством страны как проявление нелояльности и угроза национальной экономической безопасности», — сказано в документах ЕСПЧ. Ходорковский и Лебедев ссылались в том числе на допросы бывшего премьер-министра Михаила Касьянова и других правительственных чиновников, которые называли их преследование показательным и направленным на то, чтобы «удалить их с политической сцены, национализировать их компании и помешать другим олигархам участвовать в политической жизни».

ЕСПЧ и политические дела В 2018 году Большая палата ЕСПЧ (апелляционная инстанция Страсбургского суда) признала нарушение ст. 18 конвенции по жалобе оппозиционера Алексея Навального на решение по делу о семи его задержаниях на акциях протеста. Это был первый за 14 лет случай, когда Страсбург признал факт политической дискриминации в отношении заявителя со стороны России. Предыдущий раз это произошло в 2004 году, такое решение было вынесено по жалобе Владимира Гусинского. ЕСПЧ также находил политическую составляющую в преследовании Юлии Тимошенко и Юрия Луценко властями Украины и в уголовном деле против азербайджанского правозащитника Ильгара Мамедова. При этом Страсбург не увидел нарушения ст. 18 в депортации грузин из России в 2006 году. В 2019 году ЕСПЧ снова признал нарушение ст. 18 в отношении Навального в связи с его домашним арестом по делу «Ив Роше».

Первые дела ЮКОСа

Лебедев был задержан в июле 2003 года по обвинению, связанному с приватизацией в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит»; спустя три месяца по тому же делу был задержан Ходорковский. Генпрокуратура считала, что бизнесмены совершили хищение у государства 20% акций комбината на сумму в $280 млн. Обвинение впоследствии расширилось, и в итоге предпринимателям вменили мошенничество, растрату, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уклонение от уплаты налогов и неисполнение решения суда. Ходорковский и Лебедев получили по девять лет колонии (в дальнейшем Мосгорсуд снизил наказание до восьми). Суд также взыскал с них порядка 17 млрд руб. в счет российского бюджета.

Вместе с Ходорковским и Лебедевым был осужден бывший гендиректор АОЗТ «Волна» Андрей Крайнов. В тот же период шли процессы над их коллегами и партнерами — руководителями дочерних компаний и подразделений ЮКОСа Владимиром Малаховским, Владимиром Переверзиным и Антонио Вальдес-Гарсией, над юристами Светланой Бахминой и Василием Алексаняном.

Глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин был осужден пожизненно по обвинению в заказных убийствах; такой же приговор заочно получил бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Невзлин, который уехал из России летом 2003 года.

Второе дело ЮКОСа

В 2006 году Ходорковскому и Лебедеву было предъявлено новое обвинение в растрате и легализации средств. Схема была связана с присвоением 350 млн тонн нефти, которую ЮКОС якобы в результате сговора скупал у добывающих компаний по заниженной цене на аукционах, где для него обеспечивали отсутствие конкурентов. Затем сырье перепродавалось через цепочки подконтрольных фирм в регионах и офшорных зонах, чтобы минимизировать налоги. Генпрокуратура считала, что с 1998 по 2003 год бизнесмены похитили нефть на 1,3 трлн руб и получили чистой прибыли от ее продажи почти на 400 млрд.

Платон Лебедев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Ходорковский и Лебедев в суде категорически отрицали вину. Они указывали в том числе, что объем якобы украденной нефти в 350 млн руб. расходится с данными автоматической системы регистрации сырья в трубопроводах, которая не фиксировала никакого существенного «исчезновения» нефти — разницы между объемами добычи и поставок. Кроме того, следствие не установило, на каких этапах и каким путем похищалась нефть, указывали подсудимые.

Все добывающие компании, у которых ЮКОС скупал нефть, были прибыльными и не несли ущерба от продажи сырья якобы по заниженной цене, полагали заявители, ссылаясь на решения арбитражных судов, подтверждающие это. А схемы «трансферного ценообразования», которые были нужны ЮКОСу для минимизации налогов и которые Ходорковскому и Лебедеву вменили как преступные, были в действительности легальными и очень распространенными, настаивали обвиняемые. Кроме того, за отдельные схемы ухода от налогов они уже были осуждены в рамках первого процесса ЮКОСа, и их вменили бизнесменам фактически повторно, утверждала защита.

Законность операций, о которых шла речь в уголовном деле, подтверждали аудиторы PwC, однако затем компания отозвала свои отчеты, ссылаясь на угрозы и давление от властей, утверждали бизнесмены.

Суд отказался заслушивать несколько свидетелей защиты, а также изучать многие документы, подтверждающие их невиновность, указывали Ходорковский и Лебедев в своей жалобе в ЕСПЧ.

Среди свидетелей, на вызове которых настаивали обвиняемые, были президент Владимир Путин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр финансов Алексей Кудрин, руководители силовых ведомств Николай Патрушев, Сергей Степашин, Анатолий Куликов, Владимир Рушайло, Юрий Скуратов и Владимир Устинов. Кроме того, обвиняемые ходатайствовали о допросе в суде руководителей налоговых органов и губернаторов регионов, где работал ЮКОС.

По итогам сложения приговоров в 2010 году Ходорковский и Лебедев получили по 14 лет колонии; этот срок затем был снижен до 10 лет и 10 месяцев.

В рамках процесса ЕСПЧ задал правительству России 48 вопросов об обстоятельствах второго суда над Ходорковским и Лебедевым.