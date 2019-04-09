ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному €20 тыс.

Европейский суд по правам человека признал незаконным помещение Навального в 2014 году под домашний арест и счел действия властей направленными на «подавление политического плюрализма»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российский власти выплатить оппозиционеру Алексею Навальному ​€20 тыс. в качестве компенсации морального вреда, причиненного незаконным помещением под домашний арест, и €2665 в счет погашения судебных издержек. Соответствующее решение размещено на сайте ЕСПЧ.

В решении ЕСПЧ подчеркивается, что введенные в отношении Навального ограничения «преследовали цель подавления политического плюрализма».

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