ЕСПЧ увидел политическую мотивацию

Что значит вердикт по делу Алексея Навального

Большая палата ЕСПЧ признала политически мотивированными задержания, аресты и штрафы Алексея Навального. В 2017 году Страсбург присудил ему компенсацию €64 тыс., но тогда не нашел в его задержаниях политической составляющей

Алексей Навальный (в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

​«Серьезный сигнал»

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворила жалобу основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на решение по делу о семи его задержаниях в 2012–2014 годах на акциях протеста. Апелляционная инстанция пересмотрела позицию ЕСПЧ, согласно которой в преследовании оппозиционного российского политика не было политической дискриминации.

Жалобу российского Минюста, который также оспаривал решение Страсбурга, суд отклонил.

Как заявили в Минюсте России, решение Большой палаты ЕСПЧ, признавшей политически мотивированными аресты и задержания Алексея Навального, вызывает сомнения, передает «РИА Новости». «Нарушение ст. 18 установлено именно в тех двух эпизодах, в которых соответствующая жалоба даже не заявлялась», — добавили в министерстве.

Согласно решению ЕСПЧ, вынесенному в феврале 2017 года, власти России нарушили права истца на свободу собраний и на справедливый суд, закрепленные в ст. 11 и 6 Европейской конвенции прав человека и основных свобод. ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию €64 тыс., но при этом не согласился с доводами Навального и его адвокатов, что имело место нарушение еще нескольких статей конвенции — на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5) и недопустимость ограничения гражданина в правах без должных оснований (ст. 18).

Теперь Большая палата ЕСПЧ решила, что в отношении Навального были нарушены перечисленные статьи. Сумму компенсации она оставила прежней.

«Сегодня уникальный день. В прошлый раз ЕСПЧ признавал нарушение ст. 18 конвенции в отношении России в 2004 году», — отметила в разговоре с РБК адвокат Навального Ольга Михайлова.

Признание нарушения ст. 18 — это очень редкий случай, отмечает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. В 2004 года аналогичный вердикт был вынесен по жалобе Владимира Гусинского. Тогда суд признал, что его преследование и арест имели целью не расследование преступлений, а захват его бизнеса. В отношении других стран ст. 18 тоже применяется нечасто, добавил правозащитник. Например, ЕСПЧ признал нарушение ст. 18 в делах Юлии Тимошенко и Юрия Луценко против Украины и правозащитника Ильгара Мамедова против Азербайджана, сочтя их преследование политически мотивированным. «Такие решения — всегда серьезный сигнал суда властям страны», — полагает Чиков.

По его мнению, решение в отношении Навального не означает, что ЕСПЧ распространит свою позицию на другие дела о незаконных задержаниях в России. «Это такой эксклюзивный инструмент», — полагает Чиков.

«В уместное время и в уместном месте»

Слушания по жалобам Навального и представителя России Большая палата ЕСПЧ провела в январе. Основатель ФБК тогда утверждал, что отказ Страсбурга признать политический характер преследования и нарушение ст. 18 конвенции со стороны России «стали оружием для российской пропаганды», которая объясняет ограничение прав граждан соображениями безопасности.

При этом сам Навальный и его защита признают, что его действия (в частности, организация несогласованных митингов) противоречили российскому закону, подчеркнул в своей речи представитель России. ​«Граждане должны быть защищены государством; демонстранты не должны мешать уличному движению, а на месте должен присутствовать медицинский персонал. Чтобы всего этого достичь, нужно, чтобы акции проходили в уместное время и в уместном месте», — пояснил он судьям необходимость согласовывать акции с властями.

Накануне оглашения решения Большой палаты Пограничная служба отказалась выпускать Алексея Навального за рубеж; выяснилось, что 9 ноября Федеральная служба судебных приставов начала исполнительное производство о взыскании с него штрафа в 2 млн руб. по «делу «Кировлеса». После того как задолженность была погашена (средства на выплату штрафа дал оппозиционеру бизнесмен Евгений Чичваркин), ограничения на выезд для Навального были сняты.

«Структурная неадекватность»

Случай Навального демонстрирует отказ российских властей «проявлять терпимость к несанкционированным, но мирным собраниям» и их нежелание находить разумный баланс между интересами, связанными с общественной безопасностью, и правом граждан на свободу собраний, говорится в решении Большой палаты ЕСПЧ. Страсбург уже неоднократно обращал на это внимание в решениях по делам против России, подчеркнули судьи.

Судьи обратили внимание на «структурную неадекватность в нормативной базе» России, которая предусматривает слишком строгие формальные требования к организации публичных собраний. При этом в российском законодательстве практически нет работающих гарантий, которые ограничивают вмешательство властей в такие мероприятия. В вопросах того, какие именно действия на митингах подлежат пресечению и преследованию, усмотрение властей слишком широко, считает Страсбург. Все это ставит под сомнение эффективность российского закона в плане защиты от злоупотреблений государства, следует из решения Большой палаты.

«Решение, которое мы сегодня имеем на руках, обязывает власти не только выплатить компенсацию. Законодательство и практика должны пойти по пути недопущения аналогичных нарушений в других делах. Мирные акции должны проводиться спокойно, их не должны разгонять, а людей не должны задерживать», — сказала РБК адвокат Михайлова.

Россия по решению ЕСПЧ обязана принять системные меры в связи с практикой «произвольных и массовых наказаний участников протестных акций всего лишь за факт участия в публичном мероприятии», считает Чиков. С сегодняшнего дня у страны есть три месяца на исполнение решения ЕСПЧ; после выплаты компенсации власти должны продемонстрировать готовность к системным изменениям. Если этого не пройдет, Навальный сможет обратиться с жалобой в директорат Комитета министров Совета Европы, который занимается вопросами исполнения решений ЕСПЧ. После этого начинается длительная процедура, в ходе которой комитет запрашивает у России различную информацию и оценивает, действительно ли она не исполнила решение.

Если Россия откажется принимать меры, комитет теоретически сможет применить к стране те или иные санкции. Но, скорее всего, в Москве найдут способ отчитаться перед Советом Европы, считает Чиков. Правозащитник также напомнил, что летом Верховный суд разъяснил, как применять законодательство, касающееся публичных акций. Так, ВС запретил наказывать граждан одновременно за участие в несанкционированной акции и за неповиновение полиции — согласно позиции суда, второе правонарушение является элементом первого, и вменять его протестующим излишне. «Я полагаю, что и это постановление принималось именно в связи с грядущим решением Большой палаты в качестве попытки показать готовность вносить изменения», — говорит Чиков.