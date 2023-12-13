 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Свыше 400 тыс. человек в России остались без электричества

Минэнерго: более 400 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды
Причиной массовых нарушений электроснабжения стали снег, ледяной дождь и гололед
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Свыше 400 тыс. человек остаются без электричества в Дагестане, ЛНР, ДНР, Ростовской и Псковской областях из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго России.

Причиной массовых нарушений электроснабжения стали снег, ледяной дождь и гололед. По данным на 11:00 мск, без света остаются:

  • в Ростовской области — до 100 тыс. человек, на месте работают более сотни аварийно-восстановительных бригад;
  • в Дагестане — около 70 тыс. человек в 21 населенном пункте;
  • в ЛНР — более 120 тыс. человек, на аварийно-восстановительных работах заняты 80 бригад, дополнительно привлечены специалисты из регионов, шефствующих над регионом;
  • в ДНР — 106,5 тыс. человек в 258 населенных пунктах, последствия непогоды ликвидируют 90 бригад;
  • в Псковской области — более 8 тыс. человек в 658 населенных пунктах, к работам привлекли 109 бригад.

На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за непогоды
Общество
Фото:«Комсомольская Правда» / Global Look Press

Ранее власти сообщали, что Ростовской области без света остались 180 тыс. жителей. По словам губернатора региона Василия Голубева, за ночь специалистам удалось восстановить подачу электричества для более чем 80 тыс. человек. Около полуночи энергетики вернули в строй высоковольтную линию, снабжающую столичный район Александровка и часть города Аксая.

Из-за аварийного отключения света на насосной станции город Гуково в Ростовской области, где проживают 60 тыс. человек, остался без водоснабжения.

По данным Гидрометцентра, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области 13-14 декабря прогнозируется сильный гололед с изморозью и налипание мокрого снега, в Южном федеральном округе — обильные осадки в виде мокрого снега и гололед.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Мир Ландау
Ростовская область электроснабжение гололед ледяной дождь Погода Минэнерго ЛНР ДНР Дагестан Псковская область

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
В Ростовской области из-за непогоды остались без света 100 тыс. человек
Общество
«Аэрофлот» отменил пять рейсов из Москвы в Петербург из-за непогоды
Общество
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
Умер глава Российской национальной библиотеки Владимир Гронский Общество, 14:47
В Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы» Общество, 14:46
Вывод новостроек в России в 2023 году приблизится к рекордному 2018-му Недвижимость, 14:44
Заваленный вещами офис мешает зарабатывать. Как внедрить систему 5S Pro, 14:42
Число погибших при пожаре лошадей в московской конюшне увеличилось до 16 Общество, 14:42
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 14:41
S&P поставило USDT от Tether низкую оценку в рейтинге стейблкоинов Крипто, 14:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Виктор Орбан заявил о планах помешать ЕС принять Украину Политика, 14:30
Свыше 400 тыс. человек в России остались без электричества Общество, 14:26
Лучший бомбардир РПЛ получил травму Спорт, 14:25
Лучший бомбардир РПЛ получил травму Спорт, 14:25
Перешли на российское: как работают системы бронирования авиабилетов Тренды, 14:23
Источник кадров и идей: почему бизнесу интересны PR-ивенты в регионах Тренды, 14:22
Умер основатель «Фонтанки» и автор «Бандитского Петербурга» Константинов Общество, 14:22