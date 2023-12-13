Минэнерго: более 400 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

Свыше 400 тыс. человек в России остались без электричества

Причиной массовых нарушений электроснабжения стали снег, ледяной дождь и гололед

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Свыше 400 тыс. человек остаются без электричества в Дагестане, ЛНР, ДНР, Ростовской и Псковской областях из-за непогоды, сообщила пресс-служба Минэнерго России.

Причиной массовых нарушений электроснабжения стали снег, ледяной дождь и гололед. По данным на 11:00 мск, без света остаются:

в Ростовской области — до 100 тыс. человек, на месте работают более сотни аварийно-восстановительных бригад;

в Дагестане — около 70 тыс. человек в 21 населенном пункте;

в ЛНР — более 120 тыс. человек, на аварийно-восстановительных работах заняты 80 бригад, дополнительно привлечены специалисты из регионов, шефствующих над регионом;

в ДНР — 106,5 тыс. человек в 258 населенных пунктах, последствия непогоды ликвидируют 90 бригад;

в Псковской области — более 8 тыс. человек в 658 населенных пунктах, к работам привлекли 109 бригад.

Ранее власти сообщали, что Ростовской области без света остались 180 тыс. жителей. По словам губернатора региона Василия Голубева, за ночь специалистам удалось восстановить подачу электричества для более чем 80 тыс. человек. Около полуночи энергетики вернули в строй высоковольтную линию, снабжающую столичный район Александровка и часть города Аксая.

Из-за аварийного отключения света на насосной станции город Гуково в Ростовской области, где проживают 60 тыс. человек, остался без водоснабжения.

По данным Гидрометцентра, в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области 13-14 декабря прогнозируется сильный гололед с изморозью и налипание мокрого снега, в Южном федеральном округе — обильные осадки в виде мокрого снега и гололед.