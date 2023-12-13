Губернатор: в Ростовской области остаются без света около 100 тыс. человек

В Ростовской области из-за непогоды остались без света 100 тыс. человек

Фото: МЧС России

Примерно 100 тыс. человек остаются без света в Ростовской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

«На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тысяч человек. Аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения сейчас», — говорится в публикации.

По словам губернатора, за ночь специалистам удалось восстановить подачу электричества для более чем 80 тыс. жителей области. Около полуночи энергетики вернули в строй высоковольтную линию, снабжающую столичный район Александровка и часть города Аксая. Голубев добавил, что заслушает доклады «о ходе работ по всей области» во время правительственного совещания.

12 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь, из-за чего более 180 тыс. человек остались без света. В Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе был введен режим повышенной готовности, специалисты «Россетей» с подкреплением из соседних регионов приступили к ликвидации последствий аварии. Кроме того, в городе были повреждены инфраструктурные объекты, а из-за обрыва контактной сети перестал ходить общественный электрический транспорт.

Вчера ростовское управление МЧС предупредило жителей региона, что в первой половине дня ожидаются гололед и сильный ветер, скорость которого достигнет 15–18 м/с.