В Ростовской области город на 60 тыс. человек остался без воды
Город Гуково в Ростовской области, где проживают более 60 тыс. человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков в своем телеграм-канале.
«В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции 5 подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города», — написал министр.
12 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь, из-за чего более 180 тыс. человек остались без света. В Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе был введен режим повышенной готовности. Объекты инфраструктуры получили повреждения, а из-за обрыва контактной сети перестал ходить общественный электрический транспорт.
По данным пресс-службы компании «Россети Юг», последствия непогоды в Ростовской области устраняет 141 бригада: 455 специалистов и 178 единиц спецтехники. Для подпитки социально значимых объектов задействовали резервные источники электричества.
Утром 13 декабря в Ростовской области без электричества остались около 100 тыс. человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения.
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