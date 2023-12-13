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Общество ,  
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В Ростовской области город на 60 тыс. человек остался без воды

Сизиков: из-за отключения электричества в Гуково прекращено водоснабжение
В Ростовской области около 100 тыс. человек остались без электричества. После ледяного дождя объекты инфраструктуры получили повреждения. Последствия непогоды устраняет 141 бригада сотрудников компании «Россети Юг».
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Город Гуково в Ростовской области, где проживают более 60 тыс. человек, остался без водоснабжения из-за аварийного отключения света на насосной станции, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков в своем телеграм-канале.

«В связи с аварийным отключением электроснабжения на насосной станции 5 подъема Гундорово-Гуковского водовода прекращено водоснабжение города», — написал министр.

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12 декабря в Ростовской области прошел ледяной дождь, из-за чего более 180 тыс. человек остались без света. В Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе был введен режим повышенной готовности. Объекты инфраструктуры получили повреждения, а из-за обрыва контактной сети перестал ходить общественный электрический транспорт.

В Ростовской области город на 60 тыс. человек остался без воды
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По данным пресс-службы компании «Россети Юг», последствия непогоды в Ростовской области устраняет 141 бригада: 455 специалистов и 178 единиц спецтехники. Для подпитки социально значимых объектов задействовали резервные источники электричества.

Утром 13 декабря в Ростовской области без электричества остались около 100 тыс. человек, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановление электроснабжения.

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Ростовская область Гуково ЖКХ непогода гололед

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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