В Ростове-на-Дону 80 человек пострадали из-за гололеда

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На улицах Ростова-на-Дону образовался гололед, за медицинской помощью уже обратились 80 человек. Об этом сообщил РБК заместитель министра здравоохранения области Сергей Мясников.

«В связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — сообщил он.

Ранее в соцсетях появились видео, на которых видно, как жители пытаются идти по покрытым льдом тротуарам, также буксуют автомобили.

Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что ночью и рано утром более 600 объектов дорожной сети обработали противогололедными материалами, а также мосты, спуски и подъемы.

Власти Ростовской области предупредили о штрафах до 70 тыс. руб. за ненадлежащую уборку наледи. «Главам администраций рекомендовано взять на личный контроль выполнение и координацию снегоуборочных мероприятий в целях недопущения чрезвычайных ситуаций», — заявили в правительстве. ГУ МЧС опубликовало предупреждение, что сильный гололед сохранится до конца 11 декабря, а также ночью и днем 12 декабря.