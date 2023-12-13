В Ростовской области 180 тыс. человек остались без света из-за ледяного дождя

В Ростовской области 180 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Более 180 тыс. жителей Ростовской области остались без света из-за ледяного дождя, который обрушился на регион 12 декабря. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

«По состоянию на 21:00 ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остается сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тысяч человек», — написал он.

Перебои с электроснабжением, по словам Голубева, наблюдаются в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Неклиновском, Азовском, Каменском и других районах области.

В Ростове-на-Дону, Аксае и Белокалитвинском районе ввели режим повышенной готовности. Специалисты «Россетей» приступили к работам по ликвидации аварии, дополнительно привлечены бригады из соседних регионов. Котельные и социальные объекты временно подключили к резервным источникам питания, сообщил губернатор.

На Ростовскую область 12 декабря обрушился ледяной дождь. В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды перестали ходить троллейбусы и трамваи, власти отчитывались о повреждениях объектов инфраструктуры.

Непогода сохраняется в регионе с начала недели. Ростовское управление МЧС объявило в области штормовое предупреждение. Жителей региона предупредили, что до второй половины дня 13 декабря в области ожидаются гололед и образовение изморози на объектах, а также ветер с порывами до 15-18 м/с.