«МосТрансПроект» показал карту метро Москвы до 2030 года с пересадками в центре города

Глава «МосТрансПроекта» показал план развития метро и МЦД до 2030 года

Перспективная карта московского метро предусматривает строительство пятого диаметра D5 с пересадками на «Красных воротах», «Китай-городе» и «Павелецкой», однако пока эти пересадочные узлы не утверждены

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Научно-исследовательский университет «МосТрансПроект» разработал перспективную карту для московского метро и МЦД до 2030 года. Карту опубликовал в телеграм-канале директор ведомства Владимир Титов.

«Представляю новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года», — написал Титов, опубликовав новую схему.

На карте обозначена новая линия московских центральных диаметров (МЦД) — D5. Линия будет идти от станций «Фрязино-пассажирская», «Щелково» и «Пушкино» на северо- востоке до станции «Домодедово» на юге. Линии D3 («Зеленоград-Крюково» — «Ипподром») и D4 («Железнодорожная» — «Апрелевка») предусмотрены планом развития метро до 2027 года.

«На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ», — написал Титов. Согласно перспективной карте развития метро, пересадку в центре НИИ предлагает сделать на станциях метро «Красные ворота», «Китай-город» и на «Павелецкой».

Кроме того, из схемы перспективной карты следует, что в метро появятся несколько новых веток (сейчас их 15). Ветка № 16 (Троицкая линия, черная или темно-серая) свяжет Троицк со станцией «ЗИЛ» Московского центрального кольца. Ветка № 17 (коричневая Рублёво-Архангельская) свяжет «Деловой центр» и станцию «Ильинская» на северо-западе, а ветка № 18 (Бирюлевская линия, темно-синяя) свяжет «ЗИЛ» и «Бирюлёво».

Согласно опубликованной на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы схеме развития столичного метро до 2027 года, сейчас планом развития города предусмотрено, что в Москве появится станция кольцевой линии «Суворовская» и пересадка на нее со станции «Достоевская», салатовая ветка метро продлена до станции «Физтех», она должна быть запущена в 2023 году. На Сокольнической построят станцию «Новомосковская» (после «Коммунарки»). Синяя ветка метро была продлена до станции Гольяново, а на желтой линии должна появиться станция «Аэропорт Внуково».