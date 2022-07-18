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Бочкарев рассказал о ходе проектирования метро в Гольяново

Проект станции метро &laquo;Гольяново&raquo;
Проект станции метро «Гольяново» (Фото: пресс-служба Москомархитектуры)

Проектирование станции «Гольяново» Московского метрополитена в одноименном районе продолжается, и к настоящему моменту трассировка этого участка Арбатско-Покровской линии утверждена дирекцией строящегося метрополитена ГУП «Московский метрополитен». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра рассказал, что, согласно утвержденной трассе, перегонные тоннели пройдут от «Щелковской» до «Гольяново» под Уральской и Уссурийской улицами. Глубина их залегания составит от 10 до 23 м, а длина участка — 2,6 км.

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Общество
Проект станции метро &laquo;Гольяново&raquo;

Новая станция метро продлит Арбатско-Покровскую ветку, на которой «Щелковская» (построена в 1963 году) сейчас является конечной, и улучшит транспортную доступность района Гольяново. В общей сложности там проживает около 160 тыс. человек. Продление ветки позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию «Щелковская» примерно на четверть. Ожидаемый пассажиропоток станции «Гольяново» — около 60 тыс. человек ежедневно. Для сравнения, пассажиропоток «Щелковской» достигает около 120 тыс. человек в день, она является одной из самых загруженных в столичной подземке.

Бочкарев также сообщил, что станция «Гольяново» будет расположена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц. Проектом предусмотрено строительство станционного комплекса с двумя вестибюлями — об этом рассказал Юрий Кравцов, гендиректор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», являющегося генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий метро. По словам Кравцова, для удобства жителей выход из вестибюлей предусмотрен на обе стороны Уссурийской улицы.

Гендиректор «Мосинжпроекта» уточнил, что в данный момент выполняются инженерные изыскания, необходимые для продолжения работ по проектированию — геодезические, геологические, гидрологические, геофизические и экологические. Начать подготовку территории к строительству планируется в конце 2022 года, сообщил Кравцов.

Теги
Гольяново московское метро Андрей Бочкарев
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