Ликсутов: в Москве метро и МЦК будут работать в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь будут работать метро и МЦК

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы.

«Без перерыва будут курсировать метро и МЦК. Люди едут поздравлять родных, в гости, и наша задача — развезти их вовремя, безопасно и с комфортом», — подчеркнул глава дептранса и заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По статистике до 30 тыс. пассажиров в момент боя курантов находятся в метро Москвы, отметил Ликсутов в эфире «Первого канала». На экранах в общественном транспорте будет транслироваться новогоднее обращение президента Владимира Путина.

Ликсутов добавил, что в новогодние каникулы (с 1 по 8 января) все парковки в городе станут бесплатными.

В Москве прошло голосование о формате новогодних празднований. 18 ноября мэр Сергей Собянин огласил итоги: в столице откажутся от проведения фейерверков и больших уличных концертов, но город украсят. Часть прибыли бизнеса и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку мобилизованных, их семей и пострадавших в результате спецоперации районов.