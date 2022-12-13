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«Автодор» назвал стоимость проезда по новому участку М-12

Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии участка М-12 во Владимирской области
Во Владимирской области открылся 58-километровый участок трассы «Москва — Казань», в церемонии по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин. Стоимость проезда по новому участку составит 229 руб.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Проезд по открытому во Владимирской области участку трассы М-12 будет стоить 229 руб., сообщил журналистам председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, передает «РИА Новости».

«Вот уже машины пошли, они сразу же начинают в платном режиме», — сказал Петушенко.

Президент Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемонии открытия нового участка трассы протяженностью 58 км во Владимирской области. Дорога обеспечит объезд населенных пунктов Петушки, Костерево, Лакинск, Пекша, Ворша и Колокша и сократит время поездки от Москвы до Владимира примерно на час.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на мероприятии огласил результаты общественного голосования по выбору названия M-12. Победил вариант «Восток». Путин согласился: «Как люди сказали, так и сделаем». Коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока получит название «Россия».

Правительство объявило о начале строительства магистрали «Москва — Казань» в 2020 году. Реализацией проекта занимается «Автодор». Потом дорогу планируется продлить до Екатеринбурга. Активное строительство этого участка трассы начнется в 2023 году, к концу 2024 года магистраль дойдет до Екатеринбурга и Тюмени, рассказал Хуснуллин журналистам, передает ТАСС.

Движение на большей части трассы от Москвы до Казани планируется запустить к концу 2023 года. Первый участок трассы длиною в 22,5 км от Центральной кольцевой автодороги до обхода Орехово-Зуево был открыт в сентябре, стоимость проезда по нему для легковых машин и мотоциклов — 89 руб.

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В августе Хуснуллин сообщил РБК, что общая стоимость строительства М-12 превышает 800 млрд руб. Вице-премьер допустил, что разрешенная скорость движения на отдельных участках строящейся трассы может быть установлена в 150 км/ч.

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Владимир Путин Марат Хуснуллин М-12 платные дороги

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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