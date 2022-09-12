Оператор назвал стоимость проезда по первому участку трассы М-12

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Стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов по первому пусковому комплексу нулевого этапа трассы М-12 от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до обхода Орехово-Зуево составит 89 руб., сообщается на сайте «Единого оператора».

Для среднегабаритных транспортных средств, например фургонов, пикапов и мини-фургонов, стоимость проезда составит 133 руб. Для грузовых автомобилей и автобусов она будет 178 руб., а для специальных крупногабаритных ТС — 267 руб.

Тарифы начали действовать на участке с полудня 12 сентября.

Президент Владимир Путин дал старт автомобильному движению по первому участку магистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» в режиме видеоконференции 8 сентября. Автомобилисты смогут проехать от ЦКАД до пересечения с «Московским большим кольцом» («Большая бетонка») в районе города Орехово-Зуево по трем полосам движения, минуя перегруженную трассу М-7 «Волга».

Длина этого участка дороги составила 22,5 км. На комплексе возвели 11 искусственных сооружений, в том числе мосты через реки Клязьма и Вырка.

Полностью движение по М-12 планируется запустить к 2024 году. А до конца текущего может быть досрочно введен в эксплуатацию 95-й км трассы, это будет участок от ЦКАД до Владимира с транспортным обходом города, говорил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.