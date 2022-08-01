На некоторых участках трассы из Москвы в Казань, которую планируется запустить к 2024 году, могут разрешить движение до 150 км/ч, сообщил в интервью РБК Марат Хуснуллин. Сейчас максимальная разрешенная скорость в России — 130 км/ч

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Разрешенная скорость движения на отдельных участках строящейся трассы М-12 Москва — Казань может быть установлена в 150 км/ч, рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150 км/ч. Пока мы базово делаем 120–140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч», — пояснил чиновник. Предполагается, что от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часа.

Смотрите полное интервью с Маратом Хуснуллиным утром 1 августа на телеканале РБК.

Максимальная разрешенная скорость движения по магистралям в России составляет 130 км/ч. Но по решению владельцев дорог скорость может быть увеличена, поясняли в прошлом году в МВД. Летом 2020 года глава госкомпании «Автодор» Владимир Петушенко предложил увеличить скорость на платных трассах до 150 км/ч. Он объяснял, что «такая великая страна, как наша», имеет право на такие дороги. Тогда речь шла об увеличении скорости на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и трассе М-4 «Дон».

Полностью движение по М-12 планируется запустить к 2024 году. До конца 2022 года досрочно могут ввести в эксплуатацию 95 км трассы, это будет дорога от ЦКАД до Владимира с транспортным обходом города, сказал Хуснуллин. По его словам, из восьми участков трассы строительство четырех идет с опережением графика, двух — по графику, а еще два строятся с небольшим отставанием. «То есть пока, если ничего непредвиденного не произойдет, мы в конце 2023 года основной ход [движения] запустим [...] Если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны — 830 км за 2,5 года», — говорит вице-премьер.

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Он не назвал стоимость движения по М-12, отметив, что она будет зависеть от конкурентного участка. «Понятно, что участок от Владимира до Москвы и дальше вход в Москву будут более дорогими. Уже дальше, например до Нижнего [Новгорода], до Чебоксар, участок будет более дешевый. Дальше, вокруг Казани, он будет подороже», — сообщил он. В 2020 году в «Автодоре» говорили, что стоимость проезда от Москвы до Казани составит около 1,6 тыс. руб.

Правительство объявило о начале реализации проекта скоростной автомагистрали Москва — Казань в 2020 году, тогда общая стоимость работ оценивалась в 650 млрд руб. В апреле 2022 году Хуснуллин в интервью РБК говорил, что стоимость строительства трассы составит более 800 млрд руб. Среди подрядчиков строительства магистрали — «Трансстроймеханизация» (входит в группу «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга), «Стройгазмонтаж» Геннадия Тимченко, «Автобан», ВАД и другие.